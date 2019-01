Sneeuwpret in VBS Binnenhof maar ook preventieve maatregelen Maxime Petit

22 januari 2019

10u52 0 Menen De sneeuwval zorgde voor leuke taferelen op de speelplaats van VBS Binnenhof. Maar de directie neemt ook een paar preventieve maatregelen. Zo rijdt de schoolbus dinsdag en woensdag niet uit en wordt de schaatsactiviteit van woensdag in Gullegem geschrapt.

“We nemen geen enkel risico”, zegt directrice Peggy Vanoverschelde. “De ouders zijn op de hoogte en zoeken oplossingen. De schoolbus rijdt nooit uit in dergelijke omstandigheden. Dat staat ook zo in ons schoolreglement. Ouders kunnen onze Facebookpagina en onze website in de gaten houden voor updates. Het is nog twijfelachtig of er donderdag wel weer busverkeer mogelijk is. En het leek ons ook beter om de woensdagactiviteit in Gullegem af te gelasten. We kunnen ouders in zo’n omstandigheden toch niet laten rijden? Zeker niet met kinderen van anderen.”

Ondertussen leefden de kinderen zich helemaal uit op de speelplaats. Voor vele kleuters was het zelfs een eerste kennismaking met de sneeuw. De meesten vonden het fantastisch maar voor sommigen zorgde de sneeuw ook voor traantjes.