Sneeuw zorgt voor lange file aan grensovergang

22 januari 2019

De hevige sneeuwval zorgt voor een lange file aan de grensovergang in Rekkem. De sneeuw heeft voor heel wat problemen gezorgd op de Franse autowegen in en rond Rijsel. Daardoor ontstond al snel een file tot aan de grensovergang. Wie op de E17 in de richting van Frankrijk rijdt, komt ter hoogte van de grensovergang in Rekkem vrijwel meteen in een file te staan. Bestuurders die die richting uit moeten, wordt aangeraden een andere route te nemen.