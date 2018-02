Sluizenkaai wordt fietsstraat 02 februari 2018

De Sluizenkaai langs de Leie wordt de eerste fietsstraat in Menen. Schepen van Mobiliteit Dirk Vanholme (N-VA) wou de fietsstraat inrichten tot halverwege de Sluizenkaai, maar dat vond de oppositie een verwarrend voorstel.





"Halverwege de Sluizenkaai wordt de straat breder en dan zal het moeilijker zijn om die fietsstraat af te dwingen. In zo'n straat mogen automobilisten fietsers immers niet voorbijsteken en is de snelheid gelimiteerd tot 30 kilometer per uur."





Uiteindelijk werd de fietsstraat vastgesteld door de voltallige gemeenteraad voor de volledige lengte van de Sluizenkaai. Tevens wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Sluizenkaai. Alleen verkeer komende van de Rijselstraat wordt nog toegelaten. Fietsers mogen wel in beide richtingen fietsen.





