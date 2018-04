Sluiting Reznor: personeel keurt sociaal plan goed 17 april 2018

02u41 0 Menen Het vroegere Reznor (Nortek-groep) in de J&M Sabbestraat, producent van verwarmingstoestellen op aardgas, sluit eind dit jaar. 71 personeelsleden verliezen hun job.

De werknemers keurden gisteren een sociaal plan goed. Het plan - uitgewerkt door directie en vakbonden - omvat een pak maatregelen. De anciënniteit wordt maximaal berekend.





De werknemers kiezen tussen een ontslag met verbrekingsvergoeding en afscheidspremie of SWT (brugpensioen, nvdr.) vanaf 56 jaar. Alle wettelijke vergoedingen, zoals ook een sluitingspremie, worden uitbetaald. De ontslagen gebeuren gefaseerd. Elke werknemer krijgt individueel zijn of haar datum van ontslag meegedeeld. Er is outplacement (begeleiding naar ander werk, nvdr.) voorzien. De productie verhuist grotendeels naar Monterrey in Mexico en deels naar Brierley Hill in de UK, maar Nortek verdwijnt niet helemaal uit ons land. Zo komt er een distributiecentrum, vermoedelijk in de regio Menen, waar wellicht negen personeelsleden met een bediendenstatuut en een cao tot eind 2022 aan de slag kunnen. Huidige werknemers die de overstap naar het distributiecentrum maken, krijgen een transferpremie.





"Wie interesse heeft, kan zich binnenkort kandidaat stellen", zegt Véronique Rogiers van ABVV Metaal. Het vroegere Reznor sluit onder meer omdat mensen steeds meer voor duurzame energie kiezen en dus steeds minder verwarmingstoestellen op aardgas kopen. (LPS)