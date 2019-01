Slechts vijf bestuurders blazen positief tijdens winter BOB-campagne Alexander Haezebrouck

14 januari 2019

De politiezone Grensleie controleerde afgelopen weekend op alcohol achter het stuur. Vijf bestuurders hadden te veel gedronken. “Op een totaal van 285 gecontroleerde bestuurders is dat weinig, wat zeer positief is”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Hopelijk blijft het zo, wij blijven sowieso controleren.” De politie controleerde zowel zaterdag als zondag onder meer in de Waalvest en Moeskroenstraat in Menen, aan het Kerkplein in Ledegem en op de N8 in Wevelgem. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs onmiddellijk afgeven omdat zijn waarden te hoog lagen. Ook de politie van Kortrijk deed mee aan de alcoholcontroles, ook daar hadden slechts twee bestuurders te veel gedronken.