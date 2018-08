Slechts twee kandidates voor stadsambassadrice 25 augustus 2018

Lang geleden dat er slechts twee jongedames de titel van stadsambassadrice wilden veroveren. Enkel Amber Dumon en Davina Varasse gaan vanavond de strijd aan. Een tweede eredame zal er de komende twaalf maanden niet zijn. Amber uit Menen wordt in november 18 jaar en volgt sociale en technische wetenschappen in de Grenslandschool in Menen. Ze houdt van countrydansen, terwijl haar 'rivale' Davina Varrasse uit Lauwe het eerder heeft voor discodansen op competitieniveau. Zij wordt op 3 september 20 jaar en studeert voor kleuterjuf. De verkiezing bestaat uit acht proeven en start vanavond om 19.30 uur in CC De Steiger. (XCR)