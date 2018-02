Slechts één kandidaat, maar toch herleeft het carnaval 02 februari 2018

02u50 0 Menen Het carnaval nieuw leven inblazen in Menen, is geen eenvoudige opdracht. Zo bleek de voorbije jaren. Maar mede dankzij de nieuwe carnavalsorde De Witte Koe zal het carnaval dit jaar wellicht een beetje herleven.

De Witte Koe levert met Sandrine Thery (43) niet alleen de enige kandidaat-prinses voor de stad Menen, maar pakt ook uit met een nieuwe carnavalsbal op vrijdag 23 februari in café De Witte Koe. Nog nieuw is het kindercarnaval dat op zaterdag 3 februari terug is na elf jaar afwezigheid.





Het is ook De Witte Koe die mee aan de kar trekt om het kindercarnaval nieuw leven in te blazen. "We starten met gratis grime van 12.30 tot 14 uur en gaan daarna in stoet naar Park Ter Walle. Daar neemt de stad het kindercarnaval over, samen met de Kandeeleters", vertelt Sandrine, die zaterdagavond tot nieuwe stadsprinses wordt aangesteld.





Het kindercarnaval start zaterdagmiddag rond 14.30 uur met de goochel- en poppenshow van Christophe D'hondt, verkozen tot stadsprins in 2001. Rond 16.30 wordt zo opnieuw een kinderprinsenpaar aangesteld. 's Avonds om 19.30 uur start de showavond met aanstelling van prinses Sandrine in Park Ter Walle. "Ik vind het jammer dat er maar één kandidaat is. Mijn ouders waren echte carnavalisten. Mijn broer Christophe wordt mijn hofmaarschalk en mijn andere broer Geert mijn hofnar tijdens mijn jaar als prinses." Voor de 42ste carnavalsstoet is het wachten tot zondag 25 februari. (XCR)