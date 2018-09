Slagerskoppel ruilt winkel voor traiteurdienst 05 september 2018

02u30 0 Menen Na 26 jaar sluit het slagerskoppel Peter Cauwelier (48) en Heidi Knockaert (46) uit Lauwe op 27 oktober hun slagerij. Ze willen zich helemaal focussen op hun grootste passie.

"De reserveringen die we binnenkrijgen voor traiteurdienst, feesten en markten zijn niet langer combineerbaar met onze fysieke winkel. Bovendien moet ik het om gezondheidsredenen wat rustiger aan doen", geeft Heidi toe. En dus worden eind volgende maand de laatste fijne vleeswaren verkocht in de slagerij, die al vele tientallen jaren open is in Lauwe en werd gerund door verschillende slagers. Waar in 1992 nog negen slagers hun brood verdienden in Lauwe, zullen er eind oktober nog slechts twee overblijven, de supermarkten niet meegerekend. "Tien jaar nadat we onze winkel runden, verzorgden we een eerste feest. Dat was toen het pensioenfeest van mijn vader. Op het menu stond beenham. Het feest werd een succes en we verzorgden het ene feest na het andere. Vijf jaar later raakten we bekend met het Lauws Potje, onze eigen bereiding met onder meer aardappelen, gerookt spek van het huis, ajuin en kaas", blikt Peter terug. Vandaag verzorgen Peter en Heidi huwelijksfeesten en lokale festiviteiten, waar ze tot 500 mensen bedienen. "Combineren is niet langer mogelijk. We zullen onze passie volgen. Toch moet ik toegeven dat ik de winkel en vooral onze vele klanten ga missen." Ook de pasta- en burgerzaak MJ's naast de slagerij gaat eind volgende maand dicht. Tijdens de feestdagen blijven Peter en Heidi wel traiteurdienst aanbieden.





(XCR)