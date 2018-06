Sint-Joris krijgt 63.000 euro voor openstellen sporthal 21 juni 2018

De Sint-Jorisschool in Menen wil voortaan 's avonds, in het weekend en tijdens de vakanties de sportinfrastructuur openstellen voor derden. Daardoor deelt de school in de koek van 2 miljoen euro subsidie die de Vlaamse overheid toekent. Menen krijgt in totaal 63.000 euro. "Een goede zet", vindt schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem (N-VA). "De school denkt ook aan de kansarmen, want werkingen zoals 't Kot zullen kunnen gebruikmaken van de sporthal in Sint-Joris." De subsidie voor 13 scholen kadert ook in het masterplan Scholenbouw en het actieplan 'Hoog tijd voor gezondheid' waarbij meer mensen uit de buurt de kans krijgen om te sporten.





(XCR)