Sint-Jansbraderie flopt tweede jaar op rij 27 juni 2018

02u28 0

De Sint-Jansbraderie, het voorbije weekend in Menen, lijkt met uitsterven bedreigd. Tot grote ergernis van de handelaars die deelnamen, flopte de braderie voor het tweede jaar op rij. Virginie Breye (Nieuw) en Nik De Clercq vroegen zich op de gemeenteraad af wat er misloopt. "Als stad gaan wij ervan uit dat een braderie door handelaars wordt georganiseerd, zoals in de Barakken en Ons Dorp", zegt schepen Laurent Coppens (CD&V). "In het centrum werd een externe persoon gezocht. Dat lukte in het begin wel, maar sinds vorig jaar niet meer. Als er te weinig deelnemers zijn, dan daagt het volk niet op. Omdat we dit jaar pas erg laat een plan ter goedkeuring kregen, hebben we pas laat kunnen beslissen om op vrijdag het centrum niet volledig af te sluiten. Voor de editie van volgend jaar zullen we nog eens proberen om bereidwillige handelaars te vinden die de braderie organiseren." (XCR)