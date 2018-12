Sint en pieten zijn gul voor kwetsbare kinderen Xavier Coppens

02 december 2018

17u03 0

Met de hulp van serviceclub Lions Club Menen ontvingen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten 130 kwetsbare kinderen uit Menen, Wevelgem en Wervik. De kinderen worden uitgenodigd via het OCMW van de verschillende gemeenten en via Love in Action uit Wervik. Lions Club Menen investeert elk jaar meer dan 5.000 euro om de minderbedeelde kinderen uit de regio ook een mooi sinterklaasfeest te geven. “Dankzij onze fondsen tijdens het filmgala kunnen wij verschillende initiatieven steunen. Voor de derde keer trekken we naar zaal Barthel in Rekkem voor ons sinterklaasfeest”, vertelt Bart Bollen namens Lions Club Menen. Tijdens het voorprogramma met Clown Stef kregen alle kinderen en ouders sinterklaaskoeken. Van zodra Sinterklaas aankwam, mochten alle kinderen één voor één een mooi geschenk afhalen bij de goedheilige man.