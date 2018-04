Sint-Bavokoor viert 50ste verjaardag 12 april 2018

Het gemengde Sint-Bavokoor werd ontvangen op het stadhuis ter gelegenheid van de gouden verjaardag van het koor.





Het koor werd opgericht in 1968 en is gegroeid uit het mannenkoor dat op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. Sebastien Nef is sinds 2015 de vaste organist van het koor dat een 45-tal leden telt. Het feestkoor mag naast de ontvangst in het stadhuis nog driemaal feesten met een jubileumconcert in Harelbeke (17 november), Lauwe (18 november) en Deerlijk (24 november.





Op 2 december trekt het koor naar het penitentiair complex in Brugge voor een optreden. Een laatste optreden is er op 30 maart 2019 in CC De Steiger.





In november zal er de hele maand een expo opgesteld staan in de Sint-Bavokerk in Lauwe.











