Simonne blaast 103 kaarsjes uit 26 april 2018

De tweede oudste inwoner van de stad Simonne Lefevere mocht 103 kaarsjes uitblazen. Ze woont sinds 2001 in het OCMW-rusthuis in Menen Andante. Simonne werd in Menen geboren in 1915 en had nog een halfzus en halfbroer die beiden al overleden zijn. In 1936 trouwde ze met André Vercruysse en samen kregen ze met Aimé, Johnny en Danny drie kinderen. Verder telt Simonne vijf klein-, elf achterklein- en zes achterachterkleinkinderen. In het woonzorgcentrum krijgt Simonne nog elke dag bezoek van haar zoon Aimé.





(XCR)