Sigaretten gestolen uit tabakswinkel Alexander Haezebrouck

03 maart 2019

Dieven gingen in de nacht van donderdag op vrijdag aan de haal met sigaretten uit een tabakswinkel langs de Bruggestraat in Menen. Ze slaagden erin om binnen te geraken in de winkel door een raam aan de achterkant stuk te slaan. De zaakvoerder stelde de inbraak ’s morgens vast nadat hij enkele sigarettenpakjes vond op de grond. Ook de kassa vond hij terug op een andere plaats. De inbrekers gingen er vandoor met sigaretten, hoeveel ze mee hebben is nog onduidelijk. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.