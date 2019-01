Shoppen in Lauwe levert Patrick Casteele een Citroën C1 op Maxime Petit

16 januari 2019

Dinsdagavond heeft het bestuur van Shop & Beleef de winnaars van de eindejaarsactie bekendgemaakt. Wie in de eindejaarsperiode aankopen realiseerde in Groot-Menen maakte kans op cadeaubonnen en een Citroën C1. Die hoofdprijs ging naar Patrick Casteele uit Marke. “Natuurlijk ben ik heel tevreden met de nieuwe wagen”, zegt Patrick die de sleutels symbolisch in ontvangst mocht nemen in afwachting van de echte overhandiging. “Het jammere toeval wil dat ik amper zes maanden geleden een nieuwe Seat Ateca kocht. Daar wil ik toch verder mee blijven rijden waardoor de Citroën allicht dienst zal doen bij een familielid.”

“Ik ben geen toevallige shopper want we zijn vaak in Lauwe voor onze aankopen. Zo vullen we geregeld de kledingkast met spullen uit Trendwalk en Zizai. Onze drankvoorraad komt van Select en onze jaarlijkse reizen boeken we bij Sylvie. Mijn winnend formulier heb ik allicht gedropt bij traiteurzaak Peter en Heidi waar we onze kerstmaaltijd bestelden. Het heeft ons geluk gebracht.”

Ook de winnaar van de cadeaubonnen ter waarde van 1500 euro gaat naar het Kortrijkse. Melissa Degryse uit Aalbeke mag voor dat bedrag gaan shoppen in de grensstad. Nicolas Ledoux uit Lichtervelde en Thorsten Joye uit Menen kunnen 1000 euro spenderen bij de lokale handelaars. Karine Vandendriessche uit Menen en Mia Vandamme uit Wervik gaan aan de haal met 250 euro aan cadeaucheques. De 200 andere deelnemers die als winnaars uit de bus kwamen, ontvangen een aankoopbon ter waarde van 25 euro.