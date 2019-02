Sfeervol personeelsfeest stad Menen en OCMW eindigt voor één medewerker in het ziekenhuis MPM

17 februari 2019

14u01 3

Voor het tweede jaar op rij kregen de medewerkers van de stad Menen en het OCMW een groot personeelsfeest in Park Ter Walle. Daarbij werden de medewerkers met 25 jaar anciënniteit in de bloemetjes gezet. Bij de OCMW-diensten ging het over Annick Ameel, Lucas Desmet, Hilde Rapoye, Heidi Soen, Sylvie Vandekerckhove en Annemie Warlop. De gevierden van de Stad Menen waren Ann Breughe (rekendienst), Stefaan Declercq (technische dienst), Eric Algoet (algemeen directeur), Ria Vandamme (De Steiger), Koen Provost (bibliotheek) en Cedric Roose (ruimtelijke ordening). Ook de 15 personeelsleden die het afgelopen jaar met pensioen gingen, werden bedankt.

De meer dan 400 aanwezigen genoten van een lekker diner en konden nadien de benen strekken op de dansvloer. Dat gebeurde ook massaal en zelfs tot in de vroege uurtjes. Voor één van de stadsmedewerkers eindigde het feest echter in mineur. Hij werd onwel en moest met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd worden. De man stelt het intussen weer goed.