Serviceclub steunt twee nieuwe initiatieven 25 januari 2018

02u42 0

De enthousiaste serviceclub Kiwanis Young Professionals Wervik gaat twee opmerkelijke nieuwe initiatieven in Menen financieel steunen.





In samenwerking met de rijschool van het VTI Sint-Lucas gaan twintig kansarme jongeren uit Menen de kans krijgen om lessen te volgen met het oog op het behalen van hun rijbewijs.





Het gaat om een project van Uit De Marge, netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. "We steunen dat met een cheque van 700 euro", aldus Stijn Vangheluwe. "Nieuw is ook het project 'Oorlog in Menen'. Dinsdag 15 mei is er dan voor alle leerlingen van het vijfde leerjaar uit Groot-Menen een fotozoektocht en toneel. We steunen dat initiatief met een cheque van 500 euro."





Dat wordt een initiatief met medewerking van de vriendenkring Flössenburg afdeling Geluwe en de organisatoren van de jaarlijkse herdenking aan het Provinciaal Mausoleum, helemaal achteraan op de oude begraafplaats in de Ieperstraat in Menen. (DBEW)