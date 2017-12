Seniorenflats eindelijk bewoond 02u44 0

De 14 seniorenflats in de Dronckaertstraat in Rekkem van bouwmaatschappij Impuls zijn eindelijk bewoond en dat werd gevierd met een kerstdrink. "De huur van de appartementen variëren tussen de 263 en 528 euro en zijn allen toegankelijk via lift", zegt directeur Sonny Ghesquière. De flats werden gebouwd op de plaats van het voormalige volkshuis dat al sinds eind de jaren negentig leeg stond. In 2007 wilde de bouwmaatschappij het volkshuis al kopen om er seniorenflats te bouwen. Door een juridisch geschil bij de aankoop en het faillissement van de hoofdaannemer duurde het tien jaar eer de serviceflats konden in gebruik genomen worden. (XCR)