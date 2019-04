Scouts JFK Menen hopen zaterdag op 1.000 bezoekers op ecologische Jiggy Open Air: “Grootste openluchtfuif van de regio” Maxime Petit

09 april 2019

12u29 2 Menen De Scouts maken zich op voor de vierde editie van hun openluchtfestival Jiggy Open Air. Wat zo’n 20 jaar geleden begon als een kleinschalige fuif in een zaaltje in Geluwe is uitgegroeid tot één van de populairste evenementen van de grensstad. “Het festival aan Wijkcentrum De Koekuit wordt ecologisch, veilig en sfeervol”, belooft organisator Robin Descamps.

Al twee weken werken de leiders en de leden van de oudste groepen zich in het zweet om de massa te ontvangen op het festivalterrein dat ze zelf in mekaar boksen. Van de 200 sjorpalen, de 150 paletten en het honderden meters lange herbruikbaar sjortouw bouwden ze een indrukwekkend podium van 60 vierkante meter, een ruime bar en een eetstand. “Het maakt deel uit van ons concept”, verklaart hoofdorganisator Robin Descamps. “Dit jaar krijgt alles een Chinese toets aangezien we werken rond het thema Peking. Er komt een Chinese muur, we hangen overal lampionnetjes en rond het podium plaatsen we twee vuurspuwende draken die de festivalweide ook letterlijk zullen opwarmen. Mocht er regen voorspeld worden, overdekken we alles met zeilen. Eventueel slecht weer is dus geen reden om thuis te blijven. Dit wordt de grootste openluchtfuif van de regio. Als alles meezit, mogen we misschien 1.000 bezoekers verwachten.”

Plasticvrij

De bouw van het terrein met sjorpalen en paletten heeft een hoge ecologische waarde. Maar de organisatoren gaan nog een stapje verder in hun groene verhaal. “We werken dit jaar met herbruikbare bekers met ons logo die we zelf aankochten. De waarborg van 1 euro per beker die bezoekers moeten ophoesten, zal vermijden dat ze hun bekers zomaar weggooien op het terrein. Aan de eetstand gebruiken we dit keer geen plastic meer. Frituursnacks, zoals loempia’s, worden geserveerd op gerecycleerd hard karton”, zegt leider Arthur Lambrecht.

Vorige week werden de Scouts nog opgeschrikt door drie obussen die tijdens bouwwerken rond het festivalterrein opgegraven werden. Ondertussen bracht ontmijningsdienst DOVO de gevaartes in veiligheid. “Ach, blijkbaar worden zo’n obussen geregeld gevonden in deze streek”, blijft Robin rustig. “Die ontploffen ook niet zomaar. Samen met veiligheidscoördinator Anton Vlegels maakten we een evacuatieplan op met verschillende nooduitgangen. Er zijn ook al goede afspraken met de brandweer en de politie gemaakt. De veiligheid is 100 procent gegarandeerd”, laat hij er geen twijfel over bestaan.

Menen Bom

Aan een bom van een feestje mogen de feestvierders zich alvast wel verwachten met de optredens van Studio Brusselrevelatie Mooneye en de band Id!ots van volksheld Luc Dufourmont. Vanaf 23 uur zorgen de plaatselijke talentvolle dj’s voor de ambiance. “We mogen doorgaan tot 5 uur ’s morgens en de democratische drankprijzen (1,60 euro voor een gewone consumptie, red.) vormen ook een extra troef. We willen dat alle fuivers hier een mooie tijd beleven.”

2020 wordt voor de Scouts JFK nog een groter feestjaar. De vereniging blaast dan 55 kaarsjes uit, krijgt daarbij ook gloednieuwe lokalen en het openluchtfestival is volgend jaar toe aan een jubileumeditie. “Het spreekt voor zich dat deze heugelijke feiten niet onopgemerkt zullen passeren”, besluit Robin Descamps enthousiast.

Meer info over Jiggy Open Air 4 op zaterdag 13 april vind je op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/events/2262957263987058/