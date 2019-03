School organiseert opendeurdag met oldtimermeeting en optreden Alexander Haezebrouck

26 maart 2019

14u08 0 Menen De Futuraschool op het Vander Merschplein in Menen organiseert zaterdag hun opendeurdag. “We koppelen daar een oldtimermeeting en een optreden aan”, zegt Kevin Dekyen van de Futuraschool.

Komende zaterdag gooit de Futuraschool op het Vander Merschplein in Menen haar deuren open voor de opendeurdag, maar er staat veel meer te gebeuren. “Ter hoogte van de ingang organiseren we een oldtimermeeting, een initiatief van onze werkman Nicolas Minne”, zegt Kevin Dekyen van de Futuraschool. “Daarnaast zullen onze leerlingen iedereen door de school loodsen waarbij de bezoekers onze leerlingen en leerkrachten live aan het werk zullen zien tijdens een workshop Wiskunde, Engels, Latijn… Onze leerlingen van Eventmanagement stellen hun minionderneming voor en via de nieuwe module ‘journalistiek’ brengen enkele leerlingen ook de hele dag verslag uit van de opendeurdag op onze Facebookpagina. Tot slot is er ook nog een optreden van de MG’s Brothers.” De opendeurdag gaat nu zaterdag door van 10 tot 12 uur.