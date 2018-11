School even geëvacueerd door rook 13 november 2018

680 leerlingen van de secundaire school Sint-Joris in de Fabiolalaan in Menen zijn gisteren rond 10.45 uur even geëvacueerd. "In de leskeuken hebben restjes schoonmaakproduct, die op de kookplaat waren achtergebleven, bij het opwarmen van de plaat een indringende geur en rookontwikkeling veroorzaakt", legt directeur Pieter-Jan Veldeman uit. "Die rook verspreidde zich vrij snel door het gebouw. We hadden alles echter onder controle en zijn al snel gestart met het ventileren van de lokalen. De combinatie met een kortsluiting van een beamer moet toch het brandalarm doen afgaan hebben, waardoor de evacuatieprocedure in gang werd gezet."





Alle leerlingen verzamelden op het plein aan de Waalvest. De brandweer snelde ter plaatse, maar kon al snel terugkeren. Na een halfuurtje mochten ook de leerlingen terug naar school. (LSI)