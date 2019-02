Scholieren van het VTI ontwerpen volksspelen

op maat van senioren Maxime Petit

13 februari 2019

09u48 0 Menen De tweedejaars van de richting Industriële Wetenschappen brachten deze week een namiddag door in het dagverzorgingscentrum van Huize Ter Walle waar ze samen met de senioren volksspelen van weleer speelden. Dit kaderde in het project ‘The Future Seniors’, waarbij de ouderen kennis maakten met de digitale wereld van de jeugd.

De volksspelen kregen uiteraard een moderne toets, maar dat belette de senioren niet om er ten volle van te genieten. De elektronische sjoelbak bleek achteraf het populairst en er heerste dankzij een modern scoresysteem ook heel wat competitiviteit onder de ouderen. “De leerlingen hebben de voorbije maanden heel wat ontworpen en geprogrammeerd”, zegt leraar Frederik . “Bij het ontwerp van de verschillende spelen moesten de leerlingen rekening houden met de fysieke beperkingen van de bewoners alsook met hun leefomgeving. Zo konden de verschillende spelen makkelijk verplaatst worden naar mensen die minder mobiel zijn en de spelen zijn ook geschikt voor senioren die maar één arm kunnen gebruiken. Er volgt nog een evaluatie waarbij we aandacht hebben voor verbeterpunten. In onze regio is het ook belangrijk dat Franstalige inwoners de spelletjes makkelijk kunnen begrijpen. We moeten nog nagaan of dat gelukt is.”

Het VTI doet met dit project een gooi naar de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs. Die beloont driejaarlijks een leerkracht voor de verwezenlijking van een pedagogisch modelproject dat de kwaliteit van het onderwijs nastreeft. Wie wint, krijgt niet alleen 6.500 euro maar ook een unieke ontvangst op het Koninklijk Paleis.