Schade beperkt na kortsluiting in bakkerij LSI

21 maart 2019

15u00

De brandweer van de zone Fluvia rukte donderdagmiddag rond half twaalf uit naar bakkerij Peli in de Bruggestraat in Menen. In de winkel ontstond er een kortsluiting aan de verlichting in het vals plafond. Het veroorzaakte wat rook en een brandgeur. Echt blussen moest de brandweer niet doen. Meteen schoot een elektricien te hulp om het euvel te onderzoeken. De bakkerij bleef tijdens de interventie even dicht, maar opende al snel opnieuw de deuren. Op het brood, de patisserie of de chocolade in de winkel belandde geen roet.