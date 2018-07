Sauna nemen bij 28 graden tijdens cultuurfestival Salto 09 juli 2018

02u46 0

De sauna die cultuurfestival Salto gisteren geplaatst heeft, viel vreemd genoeg best wel in de smaak. "We zouden er eerst twee plaatsen, maar die tweede hebben we toch maar vervangen door een fris voetbad", zegt directeur Chiel Vandenberghe.





Langs het parcours van een kilometer door het centrum van Menen brachten muzikanten, artiesten en kunstenaars elke mogelijke kunstvorm in 35 acts. "Het was een succeseditie die al vroeg op gang kwam, mede door het diverse aanbod. We merken dat de Menenaar dit festival omarmt en dat er nog ruimte is om te groeien." (JME)