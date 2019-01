Sarah Verschelde smeekt om gratis stockageruimte voor hulpgoederen: “Zoveel leegstand en toch vind ik hier geen oplossing” Maxime Petit

17 januari 2019

15u01 0 Menen Wie helpt Sarah Verschelde aan gratis stockageruimte? De Meense lanceerde al tevergeefs twee oproepen op Facebook omdat haar woning ondertussen zelf te klein wordt voor alle geschonken hulpgoederen die ze verzamelt voor minderbedeelden. “Ik moet sommige giften zelfs weigeren!”

Kledij, speelgoed, bestek en decoratiemateriaal. Het is maar een greep uit het aanbod dat Sarah Verschelde (39) stockeert in haar woning in de Edgard Tinelstraat. Het zijn allemaal spullen die ze gratis kreeg en die ze schenkt aan minderbedeelden uit Groot-Menen. “In deze stad ligt het armoedecijfer enorm hoog”, weet ze. “Het schrijnende is dat het vaak over verborgen armoede gaat. Bijvoorbeeld alleenstaande moeders of mensen die omwille van invaliditeit niet meer kunnen werken en die de eindjes met het vervangingsinkomen niet meer aan mekaar kunnen knopen. Voor die groepen die net uit de boot van het OCMW of van andere hulpinstanties vallen, wil ik de hand uitreiken. In november startte ik op Facebook de groep ‘Zonder honger naar bed’ waar zich in een mum van tijd bijna 500 leden aansloten. Mensen die porties eten over hebben kunnen dat via die groep melden. Er zijn al bakkers en slagers die hun overschotten via deze weg ook aanboden. Alles komt dan bij mij terecht. Net voor Kerstmis mocht ik van handelszaak De Kleine Bassin mijn volledige wagen vullen met etensresten. Voor meer dan 500 euro. Wees maar zeker dat de hele voorraad snel bedeeld werd aan de juiste mensen.”

Maar net omdat Sarah voelde dat de nood aan hulp enorm is in onze regio, startte ze op Facebook de nieuwe groep ‘People help the People’, waar armen kunnen aangeven welke spullen ze kunnen gebruiken maar die ze zich niet of amper kunnen veroorloven. “Er is het meeste nood aan kleren”, merkt Sarah op. “Maar ook andere zaken geraken we makkelijk kwijt. Recent schonk iemand zelfs een doos maandverbanden. Het kan gek klinken maar we hebben daar iemand enorm blij mee gemaakt. Overlaatst kwam hier ook een dame langs wiens huis onbewoonbaar werd verklaard door de vele schimmels. Heel haar garderobe was erdoor aangetast. Ze is hier in tranen van geluk buitengestapt met een nieuwe collectie kleren onder de arm.”

Noodkreet

Het succes kent ook een keerzijde want de vele gulle schenkers zorgen ervoor dat Sarah nu met plaatsgebrek kampt. Ze wijst naar een ruimte in haar woning die vol staat met allerhande hulpgoederen: “dit is de kamer van mijn 15-jarige dochter”, zegt ze. “Je kunt je inbeelden dat zij het niet zo leuk meer vindt om tussen de zakken met gerief te slapen. Gelukkig is ze nog enigszins begripvol. Onze bergruimte puilt ook al helemaal uit met spullen voor de armen. Eigenlijk wil ik ook meubelen aanbieden maar die kan ik hier echt niet stockeren. Vandaar mijn noodkreet. Ik moest de laatste weken vaak giften -zoals salons of zelfs een slaapkamer- weigeren. Dat raakt me echt. Er moet toch wel iemand zijn die een ruimte van pakweg 40 vierkante meter kan missen? Als ik zie hoeveel leegstand er is in Menen dan is het bijna niet te geloven dat niemand mij kan helpen.”

Ze contacteerde ook al het stadsbestuur. “Ik informeerde bij Angelique Declercq, schepen van Sociaal Beleid, voor een gesprek. Helaas moet ik wachten tot ergens eind februari of zelfs maart om rond tafel te zitten en om samen naar oplossingen te zoeken. Maar de tijd dringt. In die zin ben ik toch ontgoocheld.”

Sarah Verschelde heeft nog een grote droom. “Zou het niet mooi zijn dat de organisatie van ‘Zonder honger naar bed’ en ‘People help the People’ op termijn in handen komt van het stadsbestuur? Ze kunnen misschien iemand aanwerven die de coördinatie op zich neemt. Dat zou pas echt een statement betekenen. Maar in eerste instantie hoop ik dat het taboe rond armoede doorbroken kan worden. Mensen die in de financiële miserie toeven, hoeven zich daar niet over te schamen en de buitenwereld zou ook meer begrip moeten tonen voor die doelgroep.”

Wie hulpgoederen of voedsel wil schenken of wie een gratis stockageruimte wil aanbieden kan via Facebook contact opnemen met Sarah Verschelde (Sarah Vs als nickname)