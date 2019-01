Sarah Verschelde krijgt daags na smeekbede om gratis stockageruimte leegstaande woning ter beschikking Maxime Petit

18 januari 2019

13u48 0 Menen De kracht van de (sociale) media werd nog maar eens bewezen. Sarah Verschelde, die donderdag in een artikel op onze regiosite smeekte om gratis stockageruimte voor hulpgoederen die ze gratis uitdeelt aan kansarmen mocht daags nadien al de sleutels van een leegstaande woning gaan oppikken.

De eigenaars van het huis doen de gulle geste liever anoniem. “De woning staat op amper een kilometer van mijn woonplaats”, glundert de bezielster van ‘People help the People’. Met die vereniging helpt Sarah Verschelde (39) minderbedeelden uit Groot-Menen aan onder meer gratis kledij, decoratiespullen en speelgoed. De giften vinden nu onderdak in haar privéwoning en zelfs de slaapkamer van haar 15-jarige dochter staat vol zakken en dozen gevuld met allerlei spullen. Nu Sarah op korte termijn ook meubelen wil aanbieden, zocht ze extra stockageruimte. En die vond ze dus heel snel. “Het huis staat één jaar tot onze beschikking, nadien gaat het tegen de vlakte. Maar we zijn al zeer blij met deze tijdelijke oplossing”, glundert Sarah Verschelde. “Mochten er nog mensen zijn die grote ruimtes kunnen missen voor een langere tijd, dan mogen ze zich gerust melden.”

Sarah start dit weekend al met de verhuis van de goederen uit haar woning naar het pand dat ze mag lenen. “Ik kan niet beschrijven hoe gelukkig ik ben. Bijna even gelukkig als het moment waarop mijn gynaecoloog me zei dat ik verwachting ben van een gezonde baby.”