Samenvoegen chemisch product zorgt voor irritante lucht in zwembad Menen Alexander Haezebrouck

07 januari 2019

16u29 0

De brandweer is deze namiddag uitgerukt naar het zwembad van Menen. Daar had een medewerker twee bidons met vlokkingsmiddel gemengd met elkaar. Plots gaf dat een chemische reactie waardoor een irritante lucht ontstond. De medewerker ademde die lucht in en merkte meteen dat er iets niet in orde was. De hulpdiensten werden verwittigd, de brandweer bracht beide bidons naar buiten en de kelder werd verlucht. De medewerker werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis, hij had vooral last in zijn keel en moest veel hoesten. Het zwembad zelf moest niet ontruimd worden. Het vlokkingsmiddel zorgt ervoor dat de grote stukken niet door de filter van het zwembad geraken. De directie van het zwembad zal nagaan bij de leverancier hoe het probleem is kunnen voorkomen.