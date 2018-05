Ruzie in klas? Machine lost het op 01 juni 2018

De leerlingen van het vierde leerjaar van de vrije basisschool Sint-Jansschool uit Menen hebben gisteren, dankzij het project MyMachine, hun 'Ruzie-Oplosser 2.0' in ontvangst genomen.





Bij het Howest-project MyMachine bedenken kinderen uit het lager onderwijs een droommachine, die dan wordt uitgewerkt door hogeschoolstudenten van de Howest en ten slotte uitgevoerd wordt door leerlingen uit het technisch secundair onderwijs. Het project loopt al tien schooljaren. "De leerlingen van de lagere school mochten elk hun droommachine voorstellen", zegt Aagje Beirens, coördinator van MyMachine. "Uit alle voorstellen mochten ze er eentje uitkiezen."





Het werd de 'Ruzie-Oplosser', een idee van Yentl Dejonckheere (10). De studenten Industrieel Ontwerp bij Howest tekenden een ontwerp, dat door de klas van Remco Descamps en Vic Vermeersch, leerlingen van het zesde metaal van het VTI Sint-Lucas Menen, werd gemaakt. Als twee kinderen ruzie maken, worden hun handen geboeid binnen in de machine. Daarna start een timertje. Als ze elkaar 30 seconden (de andere) hand geven en elkaar in de ogen kijken, gaan de boeien weer automatisch open. Er speelt dan ook een 'verzoeningsmuziekje'. "De machine is kleiner dan dat ik ze mij had ingebeeld", zegt Yentl. "Maar ze is veel mooier dan ik verwacht had. We maken wel eens ruzie hier in de klas, over domme dingen. Ik denk wel dat een groot deel van de ruzies hiermee opgelost zal zijn."





