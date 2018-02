Rook in woning door brandende sigaret 26 februari 2018

In de Rijselstraat in Menen is gisteren rond 15 uur rookontwikkeling ontstaan in een woning. Door een brandende sigaret in de kelder begon afval te smeulen, waardoor de woning even vol rook hing. De brandweer snelde ter plaatse, maar moest uiteindelijk niet blussen. De woning werd geventileerd en het vuilnis werd naar buiten gebracht. (AHK)