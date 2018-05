Ronde Tafel 24 Kortrijk schenkt miniturntoestellen aan Vaste Vuist Lauwe 24 mei 2018

De Ronde Tafel 24 Kortrijk schonk aan de G-gymgroep van sportgroep Vaste Vuist Lauwe 4 nieuwe miniturntoestellen, zodat jongeren met een beperking op een ideale manier de turnsport kunnen beoefenen. Het gaat om een rekstok, herenbrug, ringen en damesbrug, specifiek op maat van de G-jongeren en jonge recreatieve gymnasten. "Momenteel begeleiden we 31 jongeren met een beperking", aldus voorzitter Dries Defossez. "Voor deze specifieke doelgroep is er aangepast materiaal nodig dat veilig is." Naast de G-gymgroep van sportgroep Vaste Vuist Lauwe, kreeg ook de vzw 'Saying Goodbye' uit Bissegem steun van de Ronde Tafel 24 Kortrijk.





(BPW)