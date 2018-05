Roger (98) en Rachel (95) delen 70 jaar lief en leed 15 mei 2018

02u59 0

Roger Vanneste en Rachel Robbe delen samen zeventig jaar lief en leed. Een platina huwelijksverjaardag is eerder uitzonderlijk, maar dit paar uit de Barakken in Menen is blij om na zeventig jaar nog altijd samen te kunnen zijn. Roger vierde vorige maand zijn 98ste verjaardag en was tijdens zijn actieve loopbaan vooral actief in het Belgische leger. Roger groeide op in de Barakken, zijn echtgenoot Rachel (95) even verderop aan het station. In een danszaal leerden ze elkaar kennen. Bernadette en Christine zijn de twee dochters, maar er zijn ook zes kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen.





(XCR)