Rode Kruis ontvangt cheque van 175 euro 02u35 4 Foto XCR

Beweging.net mocht tijdens het nieuwjaarsontbijt een cheque van 175 euro schenken aan het Rode Kruis Menen. "Elk jaar besteden wij één euro per deelnemer aan het ontbijt voor een goed doel. We waren deze keer met een hondertal ingeschrevenen voor het ontbijt, maar ook onze bingo bracht wat geld in het laatje. In totaal bracht dat 175 euro op. Dit jaar kozen we voor het Rode Kruis uit onze eigen stad voor het goede doel", vertelt voorzitter Vincent Dumortier.





