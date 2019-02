Rockband Aping Friends wint voor 2000 euro aan muziekmateriaal Maxime Petit

23 februari 2019

De Meense formatie Aping Friends zal zich voortaan muzikaal kunnen uitleven met gloednieuw materiaal. Dat hebben ze te danken aan hun tweede plaats op de rockrally van Road Rock in Kortrijk vorig jaar. De 2000 euro aan nieuwe muzikale juweeltjes mochten ze zaterdag ophalen in Heule.

Drummer Tijs Dehaeze (23) en bassist Simon Vanneste (23) glunderden toen ze hun bestelwagen met de professionele luidsprekers, micro’s, statieven en een zanginstallatie mochten inladen. “Normaal zouden we ons zo’n duur materiaal nooit kunnen veroorloven”, is Simon eerlijk. “We staan al te popelen om alles uit te testen.” Zanger/gitarist Stijn Cottenie had andere verplichtingen en kon niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn.

Aping Friends schreef zich vorig jaar in voor de rockrally van Road Rock in Kortrijk. Uit de 303 inzendingen werden ze samen met 7 andere bands gekozen voor de finale die eind augustus plaatsvond. Uiteindelijk eindigden ze met hun optreden op het Schouwburgplein op de tweede plaats achter King For A Day en voor Houston’s Problem. “Voor ons was het al een overwinning op zich dat we mochten optreden op het hoofdpodium. Dat we ook in de top 3 konden stranden, was gewoon de max. Naast het muziekmateriaal wonnen we ook 6 uren studiotijd bij Catharsis Productions in Izegem. We hebben daar onlangs onze gloednieuwe single opgenomen. Binnenkort zullen we die ook effectief releasen”, verklapt Tijs. “We hebben de komende maanden niet zoveel optredens op de agenda en het is ook de bedoeling om wat dat betreft een kleine pauze in te lassen zodat we ons ten volle kunnen focussen op nieuwe nummers. 2018 was voor ons een topjaar met onder meer een geslaagd optreden op Grensrock in onze thuisstad. Ons genre blijft in de toekomst ongewijzigd. We brengen nog steeds garagerock met een serieuze hoek af.”