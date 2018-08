Robotmaaier gestolen 20 augustus 2018

Uit de tuin van een woning langs de Wervikstraat in Menen is een robotmaaier verdwenen. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. In de buurt konden drie jongeren opgemerkt worden. De eigenaar deed 's ochtends aangifte van de diefstal. De dieven en de robotmaaier zijn voorlopig nog spoorloos. (LSI)