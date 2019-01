Rekkemnaren eisen bankautomaat in dorpskern Maxime Petit

11 januari 2019

16u58 0 Menen Er loopt sinds begin deze maand een online petitie voor minstens één geldautomaat in het dorp. Sinds BNP Paribas Fortis eind vorig jaar de deuren sloot en de laatste geldautomaat verdween, moeten de Rekkemnaren zich al verplaatsen naar Lauwe of naar Menen om de portefeuille met cash geld te vullen.

Geert Vanneste uit Rekkem is de bezieler van de petitie. “Het kan toch niet dat we in het dorp geen geld meer uit de muur kunnen halen? Dat brengt heel wat ongemakken met zich mee voor alle Rekkemnaren. We verwachten dat het stadsbestuur ingrijpt en dat er weer een minimale en toegankelijke dienstverlening is van de bank.”

De online petitie -die tot eind deze maand loopt- kent nog geen overweldigend succes. Op een kleine twee weken tijd hebben ruim 200 bezorgde inwoners hun digitale handtekening gezet. Bea Loosvelt die ook achter de petitie staat, heeft een verklaring. “Bij het ondertekenen van de petitie kan er een probleem optreden. Nadat je alle gegevens invult, krijg je nog een mail waarin een link staat die je moet aanklikken. Pas dan is de ondertekening geldig. Bij sommigen belandde die bevestigingsmail misschien wel bij de ongewenste berichten.” Ze roept de bewoners ook op om zaterdagmiddag om 12u te verzamelen aan het dorpshuis om een duidelijk signaal te geven. “We moeten onze stem laten horen en we hopen op zoveel mogelijk aanwezigen want veel Rekkemnaren zijn vragende partij voor een geldautomaat in het centrum.”

De petitie ondertekenen kan via onderstaande link:

http://petitie.be/petitie/minstens-een-geldautomaat-in-rekkem?fbclid=IwAR1UwJGPiMHp8p38AMikDVxl3AbIfoMZdtZzRuuvJlZY9lDnM8CoYMYesb0