Rekkem tijdens WOI leeft verder in boekvorm Xavier Coppens

04 december 2018

17u59 2 Menen De voorbije twee jaar heeft een Rekkemse werkgroep ‘Rekkem tijdens WOI’ opnieuw in kaart gebracht. Na een tentoonstelling, evocatie- en herdenkingsweekend werden alle foto’s, info, teksten, historische achtergrond nu in boekvorm afgewerkt.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het grensdorp Rekkem niet gebombardeerd, maar het dorp werd wel bezet door de Duitsers. Hoe de bewoners die vier jaar beleefd hebben én hoe Rekkem eraan toe was voor 1914 wordt in boekvorm voorgesteld. “Ons opzet was om een evocatieweekend te organiseren ten tijde van Rekkem tijdens WOI. Meteen kwam de vraag om al het opzoekingswerk niet verloren te laten gaan. En dus hebben we met de werkgroep alle teksten, foto’s, en historische informatie gebundeld in boekvorm. Het wordt een boek om te doorbladeren met veel kaarten, foto’s en weetjes over Rekkem tijdens WOI”, vertelt historicus Mark Pyncket. “Het boek bestaat uit enkele delen. Eerst is er het leven voor 1914. Daarna is er de periode hoe de Rekkemnaren de wereldoorlog hebben beleefd. Die info hebben we vooral gehaald uit de tentoonstelling die we in augustus hebben opgesteld. Daarna komen de evocaties aan bod. Alle teksten én foto’s die we verzameld hebben, staan in het boek.” Zowat 120 medewerkers hebben hun bijdrage geleverd aan het boek, want in de voorbije twee jaar werden ook heel wat getuigenissen verzameld. “Het boek eindigt met de herdenking van eind oktober waar scholen, jeugdverenigingen en de plaatselijke harmonie hebben aan meegewerkt. Liefst 15 verenigingen hebben toen een krans neergelegd", blikt Jacques Dufourmont terug. De komende dagen krijgen alle Rekkemnaars een folder in de bus met info om het boek aan te kopen. Het boek zelf telt 128 bladzijden, kost 20 euro en wordt op 500 exemplaren gedrukt. Rekkemnaar Rik Claus zorgde voor de vormgeving. Het boek ‘Rekkem Toen’ zal net voor Kerstmis kunnen afgehaald worden. Het boek kan via www.rekkemtoen.be besteld worden.