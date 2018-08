Rekkem evoceert 100 jaar later bezetting door Duitsers 18 augustus 2018

02u52 0 Menen Zaterdagnamiddag beleven we opnieuw de bezetting door de Duitsers in het grensdorp Rekkem. Honderd jaar geleden werd er niet gevochten op Rekkemse grond, maar de Duitsers palmden wel heel wat gebouwen in.

"We hebben een wandelparcours uitgestippeld langs vijftien locaties die honderd jaar geleden een belangrijke rol speelden tijdens bezet gebied. Aan die haltes wordt via beeld, woord en muziek de bezetting geëvoceerd", vertelt Jacques Dufourmont namens de werkgroep Rekkem Toen. Een van de evocanten is diens broer en de bekende Luc Dufourmont van Bevergem en zijn groep Idiots. "Hij zal een donderpreek geven vanop de preekstoel zoals het honderd jaar geleden dagelijkse kost was. De startevocatie aan het dorpshuis wordt gebracht door Klaas Delrue, frontzanger van Yevgueni." Het bezettingsweekend start vrijdagavond al met een optreden van The Folky Towers om 20 uur op de Plaats. Terzelfdertijd opent een tentoonstelling in het dorpshuis met foto's, documenten, getuigenissen ... Die expo loopt tot en met 26 augustus. Tot slot wordt de bevrijding later herdacht op zondag 21 oktober.





(XCR)