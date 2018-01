Réjane voert viergeslacht aan 30 januari 2018

In Menen is er een nieuw viergeslacht met de geboorte van Esmée Verbeke, nu goed twee maanden geleden.





Esmée Verbeke is het dochtertje van Ine Oosterlinck (28) en woont in Rekkem. Esmée is de kleindochter van Maryse Hemberg (55), die in Menen woont, net als de overgrootmoeder, Réjane Tyberghien. Réjane is 77 jaar.





(XCR)