Recyclagebedrijf Galloo blaast 80 kaarsjes uit: “Het personeel is hier van goudwaarde” Maxime Petit

27 maart 2019

17u06 0 Menen Feest bij de familie Vandeputte want hun bedrijf bestaat 80 jaar. In die periode groeide de éénmanszaak uit tot een booming business met 750 werknemers in 43 filialen verdeeld over België, Nederland en Frankrijk. “Ons succes hebben we te danken aan ons fantastisch personeel en aan onze voortdurende investeringen”, zegt Antoine Vandeputte.

De vroegere CEO gaf in 2012 de fakkel over aan zijn twee zonen Pierre en Jan maar Antoine is nog altijd betrokken bij het reilen en zeilen van de recyclagefirma die jaarlijks meer dan één miljoen ton staal, 60.000 ton metalen en 50.000 ton kunststoffen een tweede leven geeft. Het feestjaar gaat niet onopgemerkt voorbij want Galloo pakt uit met een nieuwe huisstijl, een vernieuwde website en een exclusief personeelsfeest in de Expo van Kortrijk.

“We hebben deze verjaardag te danken aan de inzet en de motivatie van onze medewerkers”, zegt medezaakvoerder Pierre Vandeputte. “Daarom mogen zij volop delen in de feestvreugde. De collega’s werden de voorbije maanden door verschillende bekende en minder bekende Vlamingen om bepaalde opdrachten tot een goed eind te brengen. Onder meer wielrenner John Degenkolb, kok Wout Bru en illusionist Gili werden betrokken bij de opdrachten. Het resultaat tonen we tijdens ons personeelsfeest van komende zaterdag. Momenteel staan er nog zo’n 20 vacatures open, vooral voor technisch personeel. Dat komt vooral dankzij onze groei en niet door het verloop want dat bestaat hier nagenoeg niet. We betalen onze mensen niet meer dan in andere bedrijven maar we proberen ze wel te soigneren: ze werken in de beste omstandigheden en met het nieuwste materiaal en er heerst hier een open bedrijfscommunicatie. Dat zijn toch serieuze troeven”, merkt Pierre Vandeputte op. Antoine voegt er nog aan toe dat de constante investeringen ook gezorgd hebben voor de gigantische groei van het bedrijf.

440 miljoen euro omzet in 2018

Joseph Galloo en zijn vrouw Bertha Verhaeghe hadden bij de oprichting in 1939 allicht niet gedacht dat hun zaak zou evolueren naar één van de belangrijkste recyclagebedrijven van West-Europa die vorig jaar een omzet van 440 miljoen euro realiseerde. En de derde generatie van Galloo is niet van plan te stagneren. “Qua metaalactiviteit zitten we wel bijna aan ons hoogtepunt aangezien we nu al zo goed als alles van dat materiaal recycleren. Maar we zien vooral nog marge in het recupereren van plastic. Wereldwijd wordt maar 5% van alle plastic gerecycleerd. Wij blijven ons echter focussen op de recyclage van harde plastics die we in auto’s terugvinden en die we bijvoorbeeld ook bij stofzuigers aantreffen.

Op de vraag of het personeel tijdens het recuperatieproces nooit op schatten botst, reageert Pierre lachend: “Af en toe een afgedankte trouwring of wat munten die achterblijven in een auto. In de filter van een wasmachine blijven ook geregeld wat geldstukken hangen, maar daar word je niet rijk van.”

Wie Galloo een bezoekje wil brengen, kan dat tijdens de Open Bedrijvendag doen op 6 oktober. Toen de firma in 2016 de deuren openstelde, daagden zo’n 3000 nieuwsgierigen op.