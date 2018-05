Rechter mild voor inbraak bij gedetineerde 25 mei 2018

Een 19-jarige jongeman uit Menen kreeg van de rechter in Kortrijk geen straf omdat hij op 19 februari vorig jaar inbrak in de woning van een gedetineerde. Jason D. maakte van het verblijf van het slachtoffer in de gevangenis misbruik om met een X-box, Playstation en 150 euro cash geld aan de haal te gaan. Een deel van de buit werd verkocht. Jason D. gaf de inbraak toe maar pleegde die 'eenmalige misstap' naar eigen zeggen met een kompaan. Die bleef evenwel ontkennen. Die ontkenning leverde hem niettemin een voorwaardelijke boete van 800 euro op. (LSI)