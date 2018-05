Rechter laat Fransman dag voor verjaardag cel verlaten 04 mei 2018

Een 26-jarige Fransman moest zich op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor een diefstal met geweld en gewapende weerspannigheid op drie februari dit jaar in Menen.





De Fransman toonde echter enorm veel berouw, waarna de rechter meteen na de pleidooien een uitspraak deed. Hij veroordeelde de man tot een celstraf van zes maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro. Daardoor mocht de man de cel verlaten, waardoor hij zijn verjaardag thuis kon vieren.





De Fransman zat sinds drie februari in voorhechtenis.





Gerald V. zorgde toen met twee vrienden voor onrust in La Palma in Menen. Toen een man het trio aansprak om het wat kalmer aan te doen, kreeg hij prompt een kopstoot van Gerald V. die ook zijn bril afnam en op de grond gooide. Toen de Fransman wou vluchten, reed hij een securityagent aan en ramde uiteindelijk een politiecombi. De agenten konden de Fransman daarna inrekenen. Gerald V. zei dat hij zich helemaal niets meer kon herinneren van het voorval omdat hij enorm dronken was.





"Ik heb me voorgenomen om nooit meer te drinken en zal de schade die ik berokkend heb, vergoeden", zei hij. Aan het slachtoffer moet hij 1.250 euro betalen. (AHK)