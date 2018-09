Rapper Hazy debuteert vandaag op Wieltjesfeesten 01 september 2018

02u25 0

Remy Olievier (18), alias Hazy, brengt binnenkort zijn eerste ep uit, een cd met een berperkt aantal nummers. Het publiek kan vandaag tijdens de Wieltjesfeesten zien of de jonge rapper een aanstormend talent is.





"Mijn teksten zijn nogal donker met veel pijn en suïcidale gedachten, maar scheldwoorden gebruik ik niet. Ik probeer negatieve gebeurtenissen, zoals een stukgelopen relatie en pesterijen, wel een plaats te geven in mijn muziek. Gelukkig heb ik een warme thuis bij mijn ouders Kristof en Anja, mijn twee oudere broers en onze zes honden", vertelt de jonge rapper. Hazy is pas anderhalf jaar geleden beginnen experimenteren met muziek. "Wie weet wordt mijn optreden tijdens de Wieltjesfeesten wel een springplank naar Grensrock. Als dat lukt, ben ik misschien vertrokken." Hazy treedt vandaag voor het eerst op. Afspraak om 14.45 uur in de Bruggestraat. (XCR)