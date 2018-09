Raf, de vreemdste leerling van de klas 04 september 2018

De leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege in Menen keken gisteren raar op toen een hond door de schoolgangen liep en zelfs de eerste lesjes volgde bij de nieuwe eerstejaars.

Hoewel Raf, zo heet de hond, er erg lief uitziet, mag hij niet geaaid of gevoederd worden. Raf is immers niet zomaar een hond, maar een hond in opleiding voor de organisatie 'Vrienden der Blinden'. Die organisatie zoekt altijd pleeggezinnen die voor een jaar een jonge hond willen socialiseren. Leerkracht Griet Maertens uit Wevelgem is kandidaat en neemt Raf dus ook mee in haar klas.





"Ik wil graag een hond socialiseren, omdat mijn nonkel een aangeboren visuele handicap heeft en sinds zijn 18de helemaal blind is. Hij woont in Gent en werkte in Brussel en dat lukte dankzij een opgeleide hond", zegt Griet. "Mijn nonkel vertelde me dat die socialisatieperiode de belangrijkste is in de opleiding van de hond. Vandaar dat ik de hond meeneem naar school, want Raf mag geen schrik hebben van grote groepen, van een schoolbel die rinkelt of van veel lawaai bijvoorbeeld."





Op die eerste schooldag legde Maertens erg goed uit aan alle leerlingen dat Raf niet mag geaaid worden. "Raf is een werkhond. Als hij aan het werk is, mag hij niet gestoord worden. Ze mogen zijn naam niet roepen en als Raf kijkt in de ogen van een leerling, dan daait die zich het best even weg. Als ze mij op straat, tijdens zijn vrije tijd, tegenkomen, mogen ze wel eens kijken naar Raf." (XCR)