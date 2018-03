Raadslid Sofie Pringels verlaat politiek 29 maart 2018

02u54 0

Het 43-jarige Meense gemeenteraadslid Sofie Pringels neemt eind 2018 afscheid van de politiek. Ze zal niet langer op de lijst staan van sp.a.





"Het is tijd voor andere ambities. Ik wil meer tijd in het gezin steken, in sporten, een gezondere levensstijl en in de dansgroep Les Figurettes Fénoménales", vertelt het raadslid. In oktober neemt ze niet meer deel aan de verkiezingen, maar ze blijft de partij sp.a wel steunen achter de schermen.





(XCR)