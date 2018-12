Qmusic-dj Heidi Van Tielen versiert Menense kerstboom Redactie

11 december 2018

10u44 0 Menen Elke dinsdag gaat Qmusic-dj Heidi Van Tielen op pad om het beroep van een luisteraar te kennen. Dit keer botste ze wel een op erg speciale job want samen met Nathalie Isebaert uit Menen ontpopte ze zich immers tot sfeermeester.

“Wij brengen sfeer en stukje geluk bij de mensen”, legt Nathalie het uit. Genevieve Coulon uit Menen doet al een viertal jaar een beroep op de diensten van Nathalie. Ook dit keer mocht ze de kerstboom leveren en decoreren bij Genevieve in de Hazewindestraat. Met de hulp van Heidi Van Tielen werd de 2m70 lange kunstkerstboom op een uurtje helemaal ‘kerstproof’ gemaakt met flosjen, kerstballen en zelfs met een bijzondere dennenboomgeur.

Genevieve Coulon was helemaal in de wolken met het resultaat. “Ik heb de foto meteen op Facebook gepost”, zegt ze trots. “Ik was het zelf beu om te sleuren met de kerstbomen vandaar dat Nathalie hier al jaren voor de kerstsfeer zorgt. Ik heb nog geen idee hoeveel het mij zal kosten aangezien ik Nathalie ‘carte blanche’ gaf.”

“De prijzen variëren van 100 euro tot 500 euro, afhankelijk van de grootte van de boom en het soort decoratie. Er is genoeg keuze bij ons aangezien we over meer dan 70.000 kerstballen beschikken. Een klassieke boom met licht moderne tinten blijft populair en ook de groene versieringen zijn nog steeds in trek. Een piek is helemaal uit de mode”, zegt Nathalie die ons ook nog wat tips geeft voor het zetten van een kerstboom. “Het is belangrijk dat je de boom goed openzet en dat hij niet voor een raam staat. Breng eerst de grote decoratiestukken aan en dan kun je de overblijvende gaten opvullen met kleinere elementen.”

Heidi Van Tielen voelde zich duidelijk in haar sas met deze gelegenheidsjob. “Dit is werken in mijn comfortzone”, lachte ze. “Ik ging vroeger al beerputten legen of kranen besturen en dan vind ik kerstbomen versieren toch een stuk fijner en gezelliger. Thuis heb ik zelf ook een kerstboompje staan. Ook de decoratiestukken errond vallen op. Ik koos voor een lama met glitters en een gouden eenhoorn. Ja, het mocht voor mij kitscherig zijn.”