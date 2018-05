Profiteer van het bonnenboekje 04 mei 2018

02u36 0 Menen De inwoners van Menen krijgen voor het eerst een bonnenboekje in de brievenbus van 71 handelaars uit Menen, 27 uit Lauwe en 16 uit Rekkem.

De actie kadert in een project om de lokale handel te steunen met financiële steun van de provincie West-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.





"De externe partners betalen de helft, de stad Menen de andere 15.000 euro. We geloven in onze lokale handelaars en willen hen met dit project op de economische kaart zetten", zegt schepen van Lokale Economie Eddy Lust (Open Vld). Het bonnenboekje 'Menen neemt je mee' is een handig meeneemformaat en wordt in de week van 30 april tot en met 4 mei verdeeld in alle huizen in Menen, Lauwe, Rekkem en Geluwe.





Goed voor een totaal bereik van 17.000 brievenbussen. Klanten kunnen de bonnetjes uitscheuren en inwisselen bij de deelnemende handelaars tot en met 15 september. Achteraan het boekje van je een overzicht van alle deelnemers. "We zijn er ons van bewust dat we met dit project geenszins de e-commerce kunnen tegengaan, maar het is een feit dat klanten steeds meer nood hebben aan authenticiteit en betrouwbaarheid."





Ambassadeur

De stad lanceerde eerder al een oproep onder de handelaars om deel te nemen aan de actie 'Menen neemt je mee'. Ondertussen werd Charcuterie Josué Deleu uit de Barakken bekroond tot ambassadeur van 'ik koop lokaal bij een winkelier van hier'.





(XCR)