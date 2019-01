Proeven van cultuur in 10 centrumcafés Maxime Petit

16 januari 2019

17u08 0 Menen Op zaterdag 26 januari worden 10 centrumcafés in Lauwe dankzij het Davidsfonds omgetoverd tot ‘Café Cultuur’ waar je als bezoeker kunt genieten van een optreden dat zo’n twintig minuten duurt.

Voor elk wat wils want zowel muziek, dans, woord als beeldende kunst komen in de verschillende locaties aan bod. Organisator Els Roelstraete geeft meer uitleg: “De kunstenaars treden zes keer op zodat iedereen meerdere optredens kan bijwonen. We bieden een podium aan zowel jongeren als ouderen en vooral plaatselijk talent wordt in de kijker gezet. Alle kunstenaars hebben op de een of de andere manier een link met Lauwe. Aan de hand van een brochure kunnen de bezoekers zelf hun parcours uitstippelen en kiezen voor hun favoriete opvoeringen.”

Wie waar precies optreedt wil de organisatie nog niet verklappen. Daarvoor moet je tussen 17u30 en 22u afzakken naar het Cultureel Centrum in de Wevelgemstraat waar gestart wordt en waar de programmatie uitgedeeld wordt. Deelname aan deze activiteit kost slechts 3 euro voor wie ouder is dan 12. Kinderen mogen gratis genieten van de shows. Naast het CC kun je kiezen voor optredens in De Club, ’t Postje, den Blauwen Engel, Sportwereld, Het Bockorcafé, Pauline & Paulette, Astoria, Stadion en Astor. Woordgoochelaar Tinne Moniek, drummende acrobaten Wolf, Clement, Esmee en Camiel, Zangeres Fleur, videokunstenaar Hilde Declercq en Saxofoonhelden Jeroen en Wouter Spillebeen zijn maar een greep uit het veelzijdige aanbod.