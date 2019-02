Primeur in kraamkliniek AZ Delta: twee zussen bevallen op dezelfde dag Maxime Petit

14u07 0 Menen Feest bij de familie Catteeuw waar de zusjes Nicoline (30) uit Wervik en Janaika (24) uit Menen afgelopen zondag bevielen van een gezonde baby.

Nicoline schonk het leven aan een jongen Kitaï (49 cm en 3,165 kg) terwijl Janaika beviel van een meisje Evita (47 cm en 2,770 kg). Kitaï is de kleine broer van Nienke en Evita is het zusje van Dylano. “Niemand had gedacht dat beide baby’s op dezelfde dag ter wereld zouden komen”, lacht een trotse mama Nicoline. “Eigenlijk was de geboorte pas op 9 maart gepland en van mijn zus op 22 maart. Evita kwam dus een maand te vroeg maar ze stelt het toch uitstekend. Omdat we niet lang in de kraamkliniek verblijven, drongen we er niet op aan samen op de kamer te liggen. Het staat wel al vast dat Kitaï en Evita in de toekomst vaak samen zullen spelen. Gelijkenissen tussen beide baby’s zien we nog niet echt maar dat kan misschien nog komen.”

Synchrone zwangerschap

Martine Van Craeynest werd met de dubbele geboorte in de familie voor de elfde en twaalfde keer grootmoeder. “Eerst was het even schrikken toen bleek dat mijn twee dochters bijna tegelijkertijd zwanger waren. Maar uiteindelijk biedt het alleen maar voordelen. De kinderen gaan later samen de verjaardagen kunnen vieren. De zwangerschappen verliepen opvallend synchroon. Telkens wanneer de ene baby zich draaide in de buik, deed de andere dat ook. En ze beslisten dus om op dezelfde dag op aarde te komen. Ze zullen dus allicht wel wat gemeenschappelijke kantjes hebben”, lacht de grootmoeder.

Unieke gebeurtenis

Hoofdvroedvrouw Heidi Loyson, sinds 1991 actief op de kraamdienst, maakte al mee dat moeder en stiefdochter in dezelfde periode bevielen en ook een tante en een nicht schonken als eens het leven aan een baby in dezelfde week. “Maar twee zussen die dezelfde dag bevallen in dit ziekenhuis is een unieke gebeurtenis. We zijn vooral blij dat het om twee gezonde baby’s gaat.”