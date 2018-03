Populair horecakoppel opent nieuw praatcafé op Grote Markt EIGENAAR PIERRE VANDEPUTTE WIL CENTRUM NIEUW LEVEN INBLAZEN XAVIER COPPENS

02 maart 2018

02u39 0 Menen Het centrum van Menen kreunt onder de leegstand, maar vanaf maandag is er eindelijk nog eens goed nieuws voor de stad. De Grote Markt krijgt er met Café René een gloednieuw praatcafé bij met achter de toog twee bekende gezichten. Clive en Rebecca zijn terug van weggeweest.

Zes jaar lang hebben Rebecca Pinceel en Clive Buyse café Damier gerund. Het populaire cafékoppel zorgde voor sfeer, gezelligheid en volk op de Grote Markt. "Elf jaar geleden besloten we te kiezen voor ons gezin, maar nu onze zoon Ian 13 jaar geworden is, worden de horecamogelijkheden weer groter", vindt Rebecca, die nog altijd veel goesting had om weer cafévrouw te worden. Aan de toog in de tennisclub Wimbledon zei Clive al lachend dat hij weer een café wilde runnen. Vijf minuten later kreeg hij telefoon van Pierre Vandeputte. Nog eens vijf minuten later was het beklonken. Clive en Rebecca zouden het nieuwe café René op de Grote Markt runnen, toevallig naast café Damier. "Van zodra ik wist dat zij mijn café wilden runnen, ging ik voor een grondige verbouwing. Met Clive en Rebecca weet ik dat het café zal draaien", vertelt Pierre Vandeputte, die met zijn vennootschap bvba Geluwebeek panden opkoopt in het centrum, ze verbouwt en weer verhuurt. "Wij willen het centrum van Menen nieuw leven inblazen en van Menen een belevenisstad maken. Er zijn de komende maanden nog extra plannen."





Vintage decor

Het pand van café René, het voormalige café Des Flandres, werd gestript en volledig verbouwd. "Het is het enige pand hier dat verbouwd werd van de kelder tot de nok. Alleen de gevels bleven overeind. Het gelijkvloers wordt een gezellig café in vintage decor. Op de eerste verdieping komt er een loungebar en de tweede verdieping wordt ingericht als vergaderruimte voor een twintigtal personen", leidt Pierre ons rond. De ondernemer houdt niet van winkels op de Grote Markt en kocht meteen ook de voormalige Orangewinkel naast café René. "In september 2019 zullen we het café al uitbreiden zodat zowel het café, de loungebar en vergaderzaal groter worden." Clive en Rebecca popelen om maandag hun café te openen voor het grote publiek. "We zullen zeven dagen op zeven open zijn. Kiezen voor enkele betere bieren, maar verzorgen ook tapas, croques en andere kleine hapjes en van zodra de eerste lentezon komt piepen, halen we een gloednieuw terras naar buiten." Café René opent vrijdag voor de genodigden en vanaf maandag 4 maart voor het grote publiek. Enkel de gevel moet nog een nieuw laagje krijgen, maar door het hevige vorstweer liep dat vertraging op. In september 2018 wil Pierre al een nieuwe zaak openen. "Naast herenzaak Serrus komt er een koffie- en soepbar. En in de Rijselstraat zou ik graag nog een pastabar openen, maar de plannen hieromtrent zijn nog niet concreet. Ik heb veel goesting om nog enkele grote panden op te kopen, maar het aanbod is helaas erg gering. Een centrumstad met een mix aan winkels, huizen, horeca, een supermarkt en zelfs een fitness voor ouderen zou ideaal zijn."