Politieke aardverschuiving in Menen kent grote gevolgen: partner ex-burgemeester Fournier draait geldkraan volleyclub dicht en zet vernieuwing sporthal op de helling Maxime Petit

10 januari 2019

07u59 8 Menen Pierre Vandeputte legt een bom onder volleybalclub Menen. Hij kondigt er vanavond zijn afscheid aan als voorzitter en nog erger voor de club: de geldkraan wordt helemaal dichtgedraaid. Niet alleen de toekomst van de club staat op het spel, de stad wil daardoor ook niet meer investeren in de vernieuwing van de bouwvallige sporthal.

Twintig jaar was Pierre Vandeputte (45), bekend van Galloo Recycling, de grote geldschieter bij volleybalclub Par-ky Menen. Onder zijn bewind promoveerde de ploeg naar Liga A in 2000 en werd het een vaste waarde op het hoogste niveau, met als uitschieters een bekerfinale in 2007 en twee Europese halve finales. Straks kondigt hij zijn afscheid aan bij de grensclub. “Ja, ik stop als voorzitter”, geeft Vandeputte mee. “Na twintig jaar vond ik de tijd rijp voor deze stap. Ik kan niet ontkennen dat mijn beslissing geladen werd door de politieke situatie in Menen.” (Zijn partner Martine Fournier, stemmenkanon en ex-burgemeester, werd na de verkiezingen op 14 oktober buitenspel gezet door de anticoalitie Open Vld, sp.a en NV-A).

“Maar ik laat de club niet zomaar vallen. Ik ga doe het seizoen uit en ga zelf nog op zoek naar een opvolger”, weet Vandeputte. Zijn beslissing neemt ook een forse hap uit het sponsoringbudget. Meer dan de helft van het clubbudget zou daardoor verdwijnen. Het einde van Menen als topclub? “Goh, zo’n vaart hoeft het niet te lopen”, sust hij. “Als ik kijk naar de budgetten van pakweg Gent of Guibertin, dan is er nog een toekomst voor een ploeg als Par-ky in de Liga A.”

Geen topsport? Geen Europese zaal!

De financiële onzekerheid en de mist rond de toekomst van de ploeg kent nog nefaste gevolgen. “In die omstandigheden gaan wij niet investeren in een vernieuwde sportzaal”, reageert burgemeester Eddy Lust. De bouw ervan staat nochtans in de begroting. “Klopt, maar wat heeft het voor zin om daar zoveel geld voor neer te leggen als er toch geen topsport meer is in de Vauban? Ok, we kunnen misschien aangepaste werken uitvoeren die goedkoper zijn, maar ik ben niet van plan om de zaal te verhogen zodat die voldoet aan de Europese normen als er toch geen Europees volleybal meer in gespeeld wordt. Dat is toch logisch? Die zaalverhoging brengt de grootste kost met zich mee. Ik wil niet meemaken wat Wevelgem destijds meemaakte met ‘De Schelp’. Een paar jaar na de bouw ervan was het gedaan met hun basketbalploeg.” Vandeputte reageert laconiek: “Ik lig ik niet meer wakker van de vernieuwde zaal. Ik heb er genoeg mijn slaap voor gelaten.”

Vandeputte benadrukt dat het dichtdraaien van de geldkraan niet louter is ingegeven door zijn politieke ontgoocheling. “Mijn bedrijf Galloo Recycling zal voortaan meer investeren in hospitality. Onze klanten zullen meer uitgenodigd worden op evenementen en daarvoor moeten we budget vrijmaken. Zo’n bedrijfsbeslissingen maak ik trouwens niet alleen” Galloo was ook een belangrijke sponsor voor evenementen als de wielerwedstrijd Galloo Classic voor junioren en Grensrock. Ook bij KSCT Menen was Galloo een belangrijke geldschieter, waardoor ook daar donkere wolken opdoemen.

Investeringsstop centrum

Pierre Vandeputte verfraaide de voorbije jaren het centrum van Menen en zorgde voor en heropleving bij de zelfstandigen dankzij investeringen in verschillende panden. De Markt werd een nieuwe trekpleister met de komst van Café René en met La Sopa en Chicken Wings werd het centrum nog twee horecazaken rijker. “Neen, dergelijke investeringen laat ik ook aan mij voorbijgaan. Alleen de uitbreiding van café René gaat wel nog door.”